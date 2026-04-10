PSGサポーターがCLリバプール戦で出した横断幕が話題フランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）が現地時間4月9日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦でイングランド1部リバプールと対戦し、2-0で勝利した。昨季王者の強さを示した一戦で、サポーターがスタンドで掲げた巨大な“ティフォ（横断幕）”が注目を集めている。本拠地パルク・デ・プランスにリバプールを迎えた一戦。PSGはMFデジレ・ドゥエ、FWフヴィチャ・