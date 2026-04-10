トッテナムのファンコミュニティー「スパーズウェブ」が9日（以下、日本時間） 、「マディソンは自身の『奇怪な脚の映像』が広まって心配されていた中、トッテナムのファンを安心させた」と報道した。ジェームズ・マディソンは昨年8月、ソウルワールドカップ競技場で行われたニューカッスル・ユナイテッドとの親善試合で前十字靭帯断裂（ACL）の重傷を負った。孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスFC）の退団試合でもあった