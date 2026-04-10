岐阜市の長良川鵜飼が5月11日に開幕するのを前に、これから活躍する鵜の検診が行われました。検診は、自宅で鵜を飼育する鵜匠の家を獣医師が1軒ずつ回る形で行われます。一羽ずつ籠から出された鵜が、感染症の予防接種を前に落ち着かない様子を見せると、鵜匠が首元をなでるなどしてなだめていました。鵜匠代表 杉山雅彦さん：「今のところ、元気に順調にきている。休ませながら一年通せるようにしていきたい。鵜たちはシ