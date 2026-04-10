7人組グループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏が、29日放送の日本テレビ系深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』（深1：35）の主演を務めることが10日、発表された。【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。ABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」などを手がけるstoryboardも企画・制作として参画し、制作プロダクションとしてbird and