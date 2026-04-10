データサイト「ベースボール・プロスペクタス」は9日（日本時間10日）、アストロズのホセ・アルテューベ外野手（35）が、自動ボール・ストライク（ABS）チャレンジ制度の導入によって、再びMVP級のシーズンを送る可能性があると報じた。アルテューベは身長1メートル68と小柄ながら2017年にMVPを獲得し、オールスターにも9度選出されてきた。身長は成功を妨げる要因にはならなかったが、一方で「高めのボール球をストライクと判