元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏の長男で、芸能活動を行う富川立夢（りずむ）が8日、自身のインスタグラムを更新。大学進学を報告した。【写真】「絶対モテモテじゃん」「おめでとう」スーツ姿で決めた富川立夢の“入学式ショット”立夢は「大学入学しましたー！」と報告し、日本武道館で行われた入学式の記念ショットを投稿。立夢はスーツ姿で決めカメラに視線を向けているが、当日はあいにくの強風だったようで「風強