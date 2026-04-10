落語家の桂文枝（82）が10日、大阪・なんばグランド花月で会見し、83歳の誕生日7月16日に同所で「桂文枝独演会〜落語家60年目のハレ舞台〜」を開催すると発表した。会見では、駆け抜けた60年を回想。桂三枝としてラジオ、テレビでブレークし、アイドル的人気を得た若手時代。司会者として活躍する一方で、力を入れた創作落語、「文枝」襲名への思い、50周年で挑んだ富士山登山…と思いを巡らせた。現在は「まわりがどんどん