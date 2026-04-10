サッカー元日本代表の本田圭佑選手が10日、シンガポールのクラブであるFCジュロンに2026/27シーズンより加入するとアルビレックス新潟は公式HPで発表しました。サッカー日本代表として3度のFIFAワールドカップ（W杯）に出場した本田選手は、選手としてだけではなくカンボジア代表のスタッフとして実質監督のポジションで選手を指導。さらに「4v4(フォーブイフォー)」と呼ばれる本田選手考案の小学生向けのサッカー大会を企画など、