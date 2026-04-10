◇欧州カンファレンスリーグ準々決勝第1戦マインツ2―0ストラスブール（2026年4月9日マインツ）欧州カンファレンスリーグ準々決勝第1戦が9日に各地で行われ、日本人選手が輝きを放った。マインツの日本代表MF佐野海舟は、フル出場したホームのストラスブール戦で前半11分に先制点を挙げた。中盤で自らボールを奪取し、MF川崎颯太とのワンツーから左サイドを駆け上がると、カットインから右足を一閃（いっせん）。約20メ