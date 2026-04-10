高市首相は、5月上旬に石油の国家備蓄20日分を追加放出する方針を明らかにしました。高市首相「原油の安定供給に万全を期すため、5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出します」政府は、官民あわせておよそ8か月分ある石油備蓄のうち、3月から国家備蓄30日分の放出を開始しています。これに追加して5月上旬以降に、国家備蓄から20日分程度を放出する方針です。政府によりますと、ホルムズ海峡以外の代替ルートか