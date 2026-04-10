犬を無駄吠えさせてしまう『絶対NG行為』５選 犬の無駄吠えが収まらない……。多くの飼い主が抱きがちな悩みですが、これは飼い主の行動が問題行動を助長している可能性があります。ここでは犬を無駄吠えさせてしまう飼い主のNG行為をみていきましょう。 1.吠えている最中にかまってしまう 吠えている最中に「どうしたの？」と声をかけてしまったり、撫でてしまったりしていませんか。これでは「吠えたらかまってもら