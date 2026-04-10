ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。シャキッとしたオニオンスライスに、クリームチーズのまろやかさが広がる、春に食べたいサラダ。新玉ねぎの爽やかな風味と軽やかな口当たりが、あと引く美味しさに。ちょい足し食材のチーズが良い仕事をしてくれ、副菜にもおつまみにもぴったりです。簡単にさっと作れる我が家の新定番サラダをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらおかかとクリチの新玉サラダを作るのにか