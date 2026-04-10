夜道で活躍する反射グッズって、「いかにも安全対策！」という雰囲気で、普段使いしにくいイメージがありますよね。そんな印象をダイソーが一新！チャーム感覚で付けられる可愛い商品がプチプラで手に入るんです。バッグにつけっぱなしでも違和感がなく、むしろワンポイントとして楽しみながら、しっかり身を守ってくれるお助けアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：反射キーホルダーキティ価格：￥110（税