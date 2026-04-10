ダイソーから登場した「くまのプーさん」デザインのハンディファンが、可愛さと実用性を兼ね備えた優秀なアイテムでした！カラビナ付きで持ち運びしやすく、置き型としても使える2WAY仕様。誤作動を防止する設計も魅力です。風力は控えめながら静音性に優れており、オフィスや電車内でも活躍する癒し系ぷち家電ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（くまのプーさん）価格：￥