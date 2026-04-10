スーパーでは見つからないような食品に出会えることもあるダイソー。なんと、あのマヌカハニーを発見しました！手を汚さず食べきりやすい、お手軽な個包装タイプ。4本入りで400円と100均の食品としては高価格帯の商品ですが、高価なマヌカハニーを少量ずつ試せるのが嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スティックハニープラス マヌカハニーMGO115＋価格：￥432（税込）内容量：32g（8g×4個）販売ショップ：ダ