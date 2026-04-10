相鉄ホテルマネジメントは、「相鉄グランドフレッサ 那覇（仮称）」を2029年春に開業する。相鉄ホテル開発が、2025年12月をもって閉館した旧ホテルサンパレス球陽館の土地を取得し、建設する。建物は地上13階建て、客室数は130室。アクセスは、沖縄都市モノレール県庁前駅から徒歩約2分、国際通りから徒歩約4分。沖縄県庁やオフィス街に近く、観光やビジネスでの利用を想定している。