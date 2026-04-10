セリアで見つけた、クロミデザインの可愛い詰め替え容器。見た目重視かと思いきや、いざ使ってみると実用性の高さに驚きました！テクスチャーが緩いコスメを入れても漏れにくい設計で、ストレスなく安心して使えるのが嬉しいかぎり。可愛いデザインにも癒されますよ♡オイルボトルとクリームケースを早速ご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スクエアオイルボトル／パッキン付きクリームケース 15g 1P価格