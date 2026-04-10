楽天カードは、ユーザーからの問い合わせに対応する「楽天カードチャットサポート」において、AIが最適な回答テンプレートをオペレーターへ提案する検索システムを導入した。蓄積された問い合わせデータを活用し、カスタマーサポートの迅速化を図る。 今回導入された機能は、オペレーターが問い合わせ内容に応じて検索を行うと、AIが内容