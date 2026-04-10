山形県上山市の山林できのう発生した火災は、現在も鎮火には至らず消火活動が続けられています。 【画像】火災現場 警察によりますとこの火災はきのう正午過ぎに確認されたものです。 上山市鶴脛町の「西山ふるさと公園」北東にある山林が焼けていて現在も鎮火には至っていません。 きょうは朝５時から、地上から消火活動を行っている他、県消防防災ヘリ「もがみ」も出動待機中だということです。 きのうの時点で、およそ８