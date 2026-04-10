Googleは現地時間9日、生成AI「Gemini」にシミュレーションモデル生成機能を追加した。 アプリやWebサイトで「Gemini」のモードを「Pro」に設定し、トピックスについて「視覚化して」や、「見せて」などをプロンプトに加えると、変数とそれに応じた変化が視覚化されたモデルで出力される。 たとえば、「月が地球の周りを公転する様子を見せて」と入力すると、月の公転するイメージが動画形式で出