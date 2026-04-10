新学期が始まった山形市の小学校でけさ、副知事や県警の本部長らが校門前に立ち新１年生たちに交通安全を呼びかけました。 【写真を見る】新1年生たちに交通安全呼びかけ副知事や県警の本部長らが小学校の校門前で（山形） 県警察本部水庭誠一郎本部長「ティッシュどうぞ。車に気を付つけてください。（別の子に）車に気をつけてね」 県内では今月６日から、「春の交通安全県民運動」が行われています。 山形市立第