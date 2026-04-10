転勤シーズンにご紹介する札幌と福岡のご当地グルメシリーズ。先週の博多ラーメンに続き、今週は札幌味噌ラーメンを取り上げます。札幌と同じ北国で生まれ育った筆者にとって、熱々の味噌ラーメンは今も心に残る思い出の味です。子供の頃、父親に連れて行ってもらった山形市内のラーメン屋さんが大好きで、厳しい寒さのなか食べた味噌ラーメンは本当に美味しかった。ネギやもやしがたっぷりのその一杯は、縮れ麺を持ち上げると味噌