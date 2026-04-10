Audibleは、2026年本屋大賞受賞作となった朝井リョウの「イン・ザ・メガチャーチ」を配信開始した。ナレーターは岩崎了氏と大森ゆき氏。 大賞受賞作品以外にも、ノミネート全10作品を聴くことができる。 「暁星」、「ありか」、「エピクロスの処方箋」、「殺し屋の営業術」、「熟柿」、「探偵小石は恋しない」、「PRIZE―プライズ―」をプレミアムプランの聴き放題対象作品と