長与町に今年度開校した義務教育学校「高田学園」で初めての入学式が行われました。 新入生74人を迎えた『長与町立高田学園』。 旧高田小学校と高田中学校が統合して9年制となり、今年度から、義務教育学校として新たなスタートを切りました。 高田学園として初めて迎える入学式で、髙比良 尚校長は「たくさん笑ってたくさん学んで 9年間を素晴しいものにしましょう」とあいさつしたほか、児童・生徒