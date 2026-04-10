県北の三次市では、ハウスで栽培するアスパラガスの収穫が最盛期を迎えています。■収穫の音「チョキ」三次市布野町の丸山英彰さんは、12棟のハウスでアスパラガスを栽培しています。春のアスパラガスは、甘みが強く、やわらかいのが特徴です。養分をしっかりとため込み、茎も太く育ちました。■丸山農園丸山英彰さん「アスパラを食べると春を感じると言って頂くので、そういった声を楽しみにして、それを励みに頑張っている。」