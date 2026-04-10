犯罪捜査や行方不明者の捜索などで活躍する警察犬とその指導手らに10日、石川県警から嘱託書が交付されました。今年度の嘱託警察犬に採用されたのは、審査に合格した12頭と、これまでに5回、審査に合格し、永久嘱託犬に選ばれた9頭のあわせて21頭です。大型犬のほか、狭い場所での捜索を得意とする小型犬など、犬の種類はさまざまです。石川県警察本部では、川島正近刑事部長が嘱託書を指導手に手渡し、「鼻の捜査官として心強く、