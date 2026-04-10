2026年10月に開催される「金沢マラソン2026」のランナー募集が10日、スタートし、金沢市内のスポーツ店では公式グッズの販売が開始されました。12年目となる2026年の金沢マラソンは、4月10日から5月20日まで、インターネットによるランナーのエントリーが始まりました。フルマラソンの定員は1万5000人で、2026年はコロナ禍以降途絶えていた、一斉スタートが7年ぶりに復活します。ランナー募集に合わせて、金沢市新神田の「NSPニシ