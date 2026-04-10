前線を伴った低気圧の影響でから１０日朝から雨が降るぐずついた天気の中、金沢市の兼六園周辺では、散りゆくサクラを楽しむ人の姿が見られました。記者「９日夜からの雨で、満開だった兼六園周辺のサクラの花も散り、あたりは一面ピンク色となっています」金沢では散り始めたサクラの花が時折、風にあおられ吹雪のように舞う光景が見られ、観光に訪れた人たちが名残惜しそうに写真に納めていました。千葉からの観光客は「花いかだ