銀座コージーコーナーは、4月10日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で夏季限定スイーツギフトを販売する。ゼリーやシャーベット、くずきりなど、多彩に用意した。夏のあいさつや、自宅でのデザートにおすすめのフルーティーで爽やかなスイーツギフトを多彩に用意している。夏の平均気温が3年連続で最高記録を更新していることを背景に、ひんやりシャリっと感がうれしい“シャーベット”や、冷やしてゼ