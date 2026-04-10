10日朝、奈良県三宅町の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 午前7時ごろ、奈良県三宅町で近くに住む人から「家が燃えている」と通報がありました。消防などによりますと、火は約2時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼したということです。 この家に住む母親（50代）と10代の息子の2人が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 その後、焼け跡の2階部分から