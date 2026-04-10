元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。リハビリの進ちょくを報告した。【写真】「さすがです」全治半年のけがを負い、リハビリに励む前園真聖前園は2月、番組中のロケで全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。投稿では「1/2荷重で歩けるようになりました」と報告。「まだまだ困難な面もたくさんありますが、同時にリハビリが一歩一歩進んでいる喜びも感じ