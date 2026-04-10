台風４号が発生しました。気象庁によりますと、１０日午前３時、太平洋上にある熱帯低気圧が台風４号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。 【画像】土曜から来週水曜までの雨と風予想をシミュレーションで見る 中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では風