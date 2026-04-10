人と自然が共生する場所を創ろうと取り組んでいる県内の企業が、熊本県立大学と共同研究協定を結びました。 締結式には、ドゥ.ヨネザワ企業グループの米澤誠CEOと県立大学地域・研究連携センターの石橋康弘センター長達が出席し、署名しました。 ドゥ.ヨネザワ企業グループは、10年前の熊本地震で倒壊した南阿蘇村の「旧湯の谷リゾートホテル」の跡地を森に戻すため、年3回のワークショップ