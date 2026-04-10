「新ポリグリップ プレミアムプラス 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」Haleonジャパンは、入れ歯安定剤のロングセラーブランド「ポリグリップ」から、「天然アロエエキス配合（粘弾性調整剤の構成成分）」の「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」を4月13日から発売する。「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」は、「これからの歯ぐきの健康」に着目した、ポリグリップのシリーズ最上位「プレミアムプラス」の入れ歯安定剤