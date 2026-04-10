人気漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『名探偵コナン』作者・青山剛昌氏の写真が投稿されると、ネット上では「先生かわいい！」「こんなにはしゃぐ先生は初めて見たかも」などと驚きの声があがっている。【写真】めっちゃ可愛い表情！『葬送のフリーレン』公式SNSに登場した青山剛昌『フリーレン』の公式Xは、「〇〇のフリーレン」という大喜利ネタが好評で今回は「剛昌のフリーレン」と青山氏の写真を投稿。以前、