東京や埼玉の公園で、トイレの水を流すレバー「フラッシュバルブ」を度々盗んでいたとみられる男が、警視庁に逮捕されました。窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは大場久一容疑者（49）で、おととい、埼玉県草加市にある公園のトイレで、あわせて10万円相当の「フラッシュバルブ」4個を盗んだ疑いがもたれています。記者「埼玉県草加市の公園です。トイレの中に入ってみますと、トイレを流すためのレバーが根こそぎなくなっています