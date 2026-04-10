多摩動物公園は10日、公式サイトとXを更新。都立公園でサクラ倒木事故が発生していることをふまえ、一部園路を通行規制とするなど対策。注意を呼びかけた。【画像】倒木警戒…多摩動物公園の「通行止め」マップ投稿で「都立公園でのサクラ倒木事故の発生をふまえ、４月４日（土）から当面の間、一部の園路で通行規制し迂回をお願いしています」と報告。「伐採等の対応を完了次第、解除する予定です」とし、「ご来園の皆様には