きょう午前、東京・足立区の2階建ての工場で、1階部分の解体作業中に建物が崩れ、男性作業員がけがをしました。きょう午前9時すぎ、足立区皿沼の2階建ての工場で、「人が埋もれている」と通行人の男性から119番通報がありました。警視庁によりますと、工場の1階部分にある物置小屋で、男性作業員が1人で解体作業をしていたところ、突然建物が崩れ、がれきに埋もれたということです。男性は病院に運ばれましたが、意識はあるという