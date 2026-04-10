将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント2回戦が4月10日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と羽生善治九段（55）が現在対局中だ。準決勝進出をかけた注目の一戦は、羽生九段の先手で角換わりの出だしとなった。【映像】伊藤ニ冠VS羽生九段 注目の一戦藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。決勝トーナメント2回戦では、棋界の