モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを4月9日、所属事務所の公式サイトで発表しました。 【写真を見る】【 モーニング娘。'26・牧野真莉愛 】電撃発表グループとハロー！プロジェクトからの卒業を発表「応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います」牧野さんは、4月11日から開催される『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays