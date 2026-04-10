◇欧州カンファレンスリーグ準々決勝第1戦クリスタルパレス3―0フィオレンティナ（2026年4月9日ロンドン）欧州カンファレンスリーグ準々決勝第1戦が9日に各地で行われ、日本人選手が輝きを放った。クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地は、ホームのフィオレンティナ戦で2得点を演出する活躍を見せた。1―0の前半31分、ボックス内へ山なりのクロスを供給。これが起点となり、チーム2点目が生まれた。後半45分には、右