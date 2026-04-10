「春夏スキー」の名所として知られる山形県西川町の月山スキー場が１０日にオープンし、県内外から訪れたスキーヤーらが、雄大な自然を楽しんだ。月山（１９８４メートル）中腹の豪雪地帯にあるスキー場は、冬の間は道路やリフトの支柱が雪で埋まるため、例年この時期にオープンする。町によると、今年のゲレンデの積雪は８メートルと平年よりやや少なめだが、３月に気温が高かったために雪解けが進み、雪は軟らかめという。営