アルビレックス新潟は１０日、元日本代表ＭＦの本田圭佑が２０２６−２７年シーズンからＦＣジュロンへの加入が決まったと発表した。本田はクラブを通じて「この度、ＦＣジュロンでプレーすることになりました。個人としては今年４０歳となり、複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで１番成し遂げたいことはリーグで優勝することです。強敵が２クラブほどいるのでかなり難