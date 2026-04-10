【World of Tanks: HEAT】 配信日：未定 基本プレイ無料（一部有料アイテムあり） 【クローズドベータ】 実施期間：4月16日～4月20日 ウォーゲーミングは、戦車ヒーローシューター「World of Tanks: HEAT」において、4月16日から4月20日までクローズドベータを実施する。 「Wo