過去に開設した銀行口座の中で、未使用の口座があるという人も少なくないでしょう。使用されていない口座は、いつまでも放置したままにしておくことはできず、法律的に「休眠口座（休眠預金）」として処理されます。 「休眠預金のままでも問題はない」と考える人がいるかもしれませんが、余計な手数料が発生する可能性が高いです。 本記事では、休眠預金にかかる手数料について解説します。 「休眠預金」の