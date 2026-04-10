この記事の画像を見る■詩人・谷川俊太郎の母校で朗読され続けている詩「あなたに」が、待望の絵本化詩人・谷川俊太郎の母校で1968年から卒業式で朗読され続けている詩「あなたに」が、日本絵本賞受賞作家・ザ・キャビンカンパニーの手により、待望の絵本化。火と水、人間の持つ矛盾を通して生きることの根源を描いた美しい詩が、新たな詩絵本となりました。人生の節目や困難な局面で手に取るたび、前へ進む勇気と力を与えてく