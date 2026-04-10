【漫画】本編を読む結婚したパートナーとは、互いに頼り、助け合い、ずっと変わらない愛情を持って添い遂げていくのが理想だろう。『失踪した夫 帰ってきてほしいかわからない』（海野ぴゅう：漫画原作、さとり：漫画/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、夫の失踪という状況におかれた妻の、複雑に揺れ動く心情を描いたコミックエッセイだ。40歳のサヤは、2年ほど前に突然夫が失踪して以来、子どもふたりと3人で暮らしている。失