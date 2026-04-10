女優の川栄李奈（３１）が１０日、自身のインスタグラムを更新。俳優の廣瀬智紀（３９）との離婚を発表し、約７年の結婚生活にピリオドを打った。２人は２０１８年にＷ主演舞台「カレフォン」で演じた恋人役をきっかけに交際に発展。１９年５月に結婚を発表し、１９年１１月に第１子、２３年６月に第２子の出産を報告している。この日、川栄はインスタのストーリーズ機能で「仕事で恐縮ではございますが」と切り出し、「この