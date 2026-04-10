女優の多部未華子が１０日、ゲスト出演したＮＨＫ「あさイチ」で、最近訪れた温泉を?バズらせる?一幕があった。放送終了前、張り出された視聴者メッセージが読み上げられる恒例のコーナー。福島県から感激の言葉が寄せられ、鈴木奈穂子アナウンサーが紹介した。番組冒頭、多部が「岳温泉」という言葉を発したことに「えっええっ！！聞き間違いかなと思ってＸで検索したら、なんと『岳温泉』ファンが大喜びのツイートで、大変