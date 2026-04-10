『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『無限城編』）が、4月9日をもって、約9カ月に及ぶロングラン上映を終えたと報じられた。サブスクの台頭や映画館の減少が指摘される現代において、映画の終映がニュースとして報じられるのは異例だ。それほど大きなヒット作だったということだろう。【写真】日本AV女優にデビュー勧められたアイドル、『鬼滅』キャラに変身2025年7月の公開以降、同作は驚異的なペースで観